Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (16/8) στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν αεροσκάφος τύπου Β757-300 της εταιρείας Condor με προορισμό το Ντίσελντορφ παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το startmediacorfu.gr, λίγο μετά την απογείωση και σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους πιλότους να τον θέτουν αμέσως εκτός λειτουργίας.

Το πλήρωμα προχώρησε σε διαδικασία επανακύκλωσης, στρέφοντας το αεροσκάφος δεξιά ώστε να κινηθεί παράλληλα με τον διάδρομο απογείωσης – προσγείωσης. Στη συνέχεια, το αεροπλάνο κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε ύψος μεταξύ 6.000 και 8.000 ποδιών, με προορισμό το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Δείτε βίντεο: