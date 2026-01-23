Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/1) σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Αττική να δέχεται τα μεγαλύτερα ποσά υετού, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που επηρέασε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παπάγου Αττικής: 146,4 χιλιοστά

Τακτικούπολη Τριζηνίας: 130,4 χιλιοστά

Βύρωνας Αττικής: 126,4 χιλιοστά

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 19:30 είχαν καταγραφεί εξαιρετικά υψηλά ύψη βροχής τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα ανατολικά και νότια προάστια, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη.

Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, η 24ωρη κατανομή της βροχόπτωσης για την Τετάρτη 21/01/2026 προέκυψε από δεδομένα 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου Meteo.gr. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν στην Αττική, με τον μετεωρολογικό σταθμό του Παπάγου να σημειώνει το υψηλότερο συνολικό ύψος υετού, αγγίζοντας σχεδόν τα 174 χιλιοστά σε ημερήσια καταγραφή.