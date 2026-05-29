Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Γ.Α.Δ.Α. βρέθηκαν τα φορτηγά οχήματα, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης και σχεδιασμένης εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αυστηρή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η ενίσχυση της ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο επιστρατεύτηκαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στελέχη των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας. Οι έλεγχοι κάλυψαν ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αττικής, με τους τροχονόμους να εστιάζουν σε κρίσιμους τεχνικούς και λειτουργικούς παράγοντες, όπως η κατάσταση των ελαστικών και η ασφαλής φόρτωση των οχημάτων.

Οι «πρωταθλητές» των παραβάσεων

Κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, οι Αρχές προχώρησαν στον έλεγχο 855 φορτηγών, βεβαιώνοντας το εντυπωσιακό νούμερο των 2.021 παραβάσεων.

Στη λίστα των τροχονομικών παραπτωμάτων, τη μερίδα του λέοντος απέσπασε η παραβίαση των κανόνων που αφορούν τον χρόνο οδήγησης και ξεκούρασης των επαγγελματιών. Αναλυτικότερα, το δελτίο της Τροχαίας κατέγραψε 1.836 παραβάσεις για παραβίαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης, 129 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης (υπέρβαρο), τέσσερις παραβάσεις για επισφαλή φόρτωση που θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και δύο παραβάσεις για στέρηση της απαραίτητης άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ακινητοποιήθηκαν φορτηγά

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επιβολή των ανάλογων διοικητικών προστίμων, τα οποία βεβαιώθηκαν στους κατά νόμο υπόχρεους – αναλόγως την ευθύνη, στους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή τους υπεύθυνους της φόρτωσης. Παράλληλα, οι έλεγχοι οδήγησαν στην άμεση ακινητοποίηση 12 φορτηγών οχημάτων, καθώς κρίθηκε ότι η συνέχιση της πορείας τους εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκαθάρισε ότι οι εξειδικευμένοι αυτοί έλεγχοι δεν θα σταματήσουν εδώ, αλλά πρόκειται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση το επόμενο διάστημα, με μόνιμο σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.