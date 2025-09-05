Για ένατη συνεχόμενη εβδομάδα, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στόχος της δράσης είναι η καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ο.Ε.Π.Τ.Α. πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Κατά την ένατη εβδομάδα εφαρμογής (25/8/2025–31/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 21.421 έλεγχοι, οι οποίοι κατέγραψαν 2.483 παραβάσεις οδηγών (εκ των οποίων 84 σε εργαζόμενους υπηρεσιών διανομής) και 450 παραβάσεις επιβατών.

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

2.160 οδηγών δίκυκλων (84 διανομείς)

441 επιβατών δίκυκλων

289 οδηγών Ε.Π.Η.Ο.

31 οδηγών οχημάτων ATV («γουρούνες»)

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν ως εξής:

Αττική: 689

Ιόνια Νησιά: 396

Δυτική Ελλάδα: 362

Θεσσαλονίκη: 297

Κρήτη: 250

Λιγότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία: 14, ενώ μεσαίες τιμές σημειώθηκαν σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο και Πελοπόννησο.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλων που δεν φορά κράνος, το ίδιο ισχύει και αν δεν προστατεύει τον επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν στοχεύει απλώς στην επιβολή προστίμων, αλλά στην αλλαγή αντίληψης των οδηγών και επιβατών, προάγοντας τη χρήση πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ζωής.