Χιλιάδες ήταν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς, στην Αττική, τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με την Τροχαία, η οποία έχει «ξεχυθεί» στους δρόμους της πρωτεύουσας και όχι μόνο.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 530 τροχαία με 620 παθόντες και ειδικότερα:

9 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,

510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων».