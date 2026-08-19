Σφοδρό κύμα καταιγίδων έπληξε την Ελλάδα την Τρίτη 18 Αυγούστου, προκαλώντας έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα που επικεντρώθηκε κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 18/07, καταγράφηκαν περισσότερες από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη.

Ο εντυπωσιακός αυτός αριθμός περιλαμβάνει τόσο τους κεραυνούς που έπληξαν το έδαφος, όσο και τις αστραπές που σημειώθηκαν ανάμεσα στα σύννεφα ή μεταξύ των νεφών και του αέρα, αποτυπώνοντας το εύρος της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Ο αριθμός 5.000 περιγράφει τη συνολική «ηλεκτρική ένταση» της καταιγίδας στον αέρα και όχι το πόσες φορές «χτύπησε» αστραπή στη γη.

Από τις 5.000 αυτές εκκενώσεις, οι περισσότερες συνέβησαν:

Μέσα στα σύννεφα (από το ένα σύννεφο στο άλλο)

Στον αέρα γύρω από τα σύννεφα

Συνεπώς, το 5.000 δείχνει πόσο “φορτισμένο” ήταν το καιρικό φαινόμενο ψηλά στον ουρανό, χωρίς να σημαίνει ότι έπεσαν 5.000 κεραυνοί στη γη.