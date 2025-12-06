Η κινητοποίηση των αγροτών σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζει να κλιμακώνεται, με χιλιάδες τρακτέρ να καταλαμβάνουν κεντρικούς δρόμους και οδικά δίκτυα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 8.000 οχήματα βρίσκονται ήδη στους δρόμους, εκ των οποίων πάνω από τα μισά έχουν συγκεντρωθεί στη Θεσσαλία, ενώ δεκάδες μπλόκα λειτουργούν σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη και Δυτική Ελλάδα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι χαρακτηρίζουν τη φετινή κινητοποίηση ως μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και δείχνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τα Χριστούγεννα, προειδοποιώντας για πιθανή κλιμάκωση των δράσεών τους αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όπως επισημαίνουν, ο στόχος είναι η επιβίωση στον πρωτογενή τομέα, διαφορετικά η αγροτική παραγωγή κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και κτηνοτρόφος στην Καστοριά, ανέφερε πως «στο δρόμο βρίσκονται πανελλαδικά 7.000–8.000 τρακτέρ, με περισσότερα από 100 μόνο στην Καστοριά». Προσέθεσε ότι επιπλέον 300–400 τρακτέρ αναμένεται να κινηθούν από Κοζάνη και Γρεβενά, ενώ μπλόκα θα σχηματιστούν και στο Δερβένι. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συντονισμένη δράση για ενδεχόμενο αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Η ένταση έχει ήδη φανεί στους δρόμους: την προηγούμενη Παρασκευή, δυνάμεις των ΜΑΤ απέκλεισαν την πρόσβαση αγροτών στον κόμβο των «Πράσινων Φαναριών» στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας επεισόδια. Οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ αργότερα προχώρησαν σε αποκλεισμό και της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό συνθήκες βίας και επεισοδίων, όπως αυτά που προκλήθηκαν.

Ένα από τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων αφορά τις επιδοτήσεις. Όπως εξηγεί ο κ. Μόσχος, η καταβολή χρημάτων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ συχνά βασίζεται σε λογιστικά ή δορυφορικά στοιχεία που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων. Προσθέτει ότι παράλληλα οι παραγωγοί πρέπει να πληρώνουν ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ χωρίς σαφή αντιστοιχία με τις πληρωμές που δικαιούνται, ενώ ζητούν υποδομές και σταθερές κατώτατες τιμές για τα προϊόντα τους.

Τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Πολλά χωράφια παραμένουν άσπαρτα ή υποθηκευμένα, ενώ η ανάγκη για μέτρα υγείας των ζώων, όπως εμβολιασμό για την ευλογιά αιγοπροβάτων, είναι επείγουσα. Ο κ. Μόχος προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις, οι κινητοποιήσεις μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και το Πάσχα.

Στην περιοχή των Τρικάλων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάμπρος Τσέκας, στο μπλόκο βρίσκονται πάνω από 500 τρακτέρ, ενώ στην Καρδίτσα και τη Λάρισα η συμμετοχή φτάνει χιλιάδες οχήματα. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο πλευρό των κινητοποιήσεων, καθώς οι τιμές παραγωγού παραμένουν χαμηλές ενώ τα προϊόντα στα ράφια πωλούνται πολύ ακριβότερα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, περιγράφει τις κινητοποιήσεις ως «αγώνα επιβίωσης», όπου η συνεργασία και ο συντονισμός πανελλαδικά είναι κρίσιμα. Παράλληλα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της ίδιας ομοσπονδίας, τονίζει ότι μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται περίπου 5.000 τρακτέρ στους δρόμους, με νέους αγρότες να συμμετέχουν ενεργά διεκδικώντας αξιοπρέπεια και βιωσιμότητα.

Οι αγρότες τονίζουν ότι αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, δεν θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και των Φώτων. Στόχος τους παραμένει η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος και η δυνατότητα να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν, σε ένα πλαίσιο που να τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ