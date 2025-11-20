Χθες το πρωί (19/11) μπήκε με μπαλτά μήκους 29 εκατοστών ένας 16χρονος στο 1ο ΕΠΑΛ της Πετρούπολης και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε καθηγητές και μαθητές.

Στο ίδιο σχολείο τώρα όπως φαίνεται πως ανέβασε ομάδα μαθητών πανό της Χρυσής Αυγής που έγραφε «όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου».

Ο μαθητής που μπήκε με μπαλτά μέσα στο σχολείο υποστήριξε στις Αρχές ότι τον κρατούσε για προστασία, χωρίς να αποκαλύψει όμως τον λόγο, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Τώρα εικάζεται ότι ο 16χρονος μαθητής είναι αλβανικής καταγωγής και μπορεί να ήθελε να προστατευτεί από αυτούς που ανέβασαν το πανό.

Υπενθυμίζεται ότι στελέχη της ΟΠΚΕ βρισκόταν έξω από το κτήριο, καθώς το σχολείο βρισκόταν υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση λόγω του ότι τελούσε υπό κατάληψη μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου. Τότε είδαν ανήσυχο τον 16χρονο, αποφάσισαν να τον ψάξουν και τελικά βρήκαν τον μπαλτά και πέρασαν στο παιδί χειροπέδες.