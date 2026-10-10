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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στο Πανόραμα Βούλας, επί της οδού Παυσανίου.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από κάδο απορριμμάτων και επεκτάθηκε ταχύτατα σε παρακείμενα πεύκα και ξερά χόρτα.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση τριών πυροσβεστικών οχημάτων, το επεισόδιο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εισοποιήθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, για εστία φωτιάς στην περιοχή του Πανοράματος Βούλας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία:

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Παυσανίου.

επί της οδού Παυσανίου. Λόγω των ξερών χόρτων που βρίσκονταν δίπλα στον κάδο, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στα πεύκα και στα υπόλοιπα δέντρα που βρίσκονταν στο διάζωμα

Η εγγύτητα της φωτιάς με κατοικίες προκάλεσε αναστάτωση στους περιοίκους.

Βίντεο από το σημείο:

Επιτυχημένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.