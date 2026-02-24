Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την τραγωδία των Τεμπών στην οποία το «παρών» έδωσε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Είμαι ο Πάνος Ρούτσι και τρία χρόνια παλεύω να βρω την αλήθεια για το παιδί μου», τόνισε ο κ Ρούτσι σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως είπε, η προγραμματισμένη εκταφή του παιδιού του που ήταν για αύριο στις 10 αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της οικογένειας Ρούτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή ήρθε στις 6 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, «ώστε να μην μπορούσε να κάνουμε τίποτα». Οπως τόνισε, χάρη στην προσπάθεια της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατάφεραν τελικά να την αναβάλλουν.

Ο κ. Πάνος Ρούτσι στάθηκε στο γεγονός πως δεν επιτρέπεται στους συγγενείς των θυμάτων να προχωρήσουν στις εργαστηριακές εξετάσεις που επιθυμούν για να διαπιστωθούν -όπως είπε- τα ακριβή αίτια θανάτου των θυμάτων.

«Η απεργία μου ήταν για το αυτονόητο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πουν ναι για όλες τις εξετάσεις και τώρα λένε οκ αλλά όχι για όλες δίνουν μόνο για αλκοτέστ και ναρκωτικά αυτές που κάνουν σε οδηγούς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι ενώ είπε πως μετά την παρέλευση της τριετίας από την ταφή μπορούν να προχωρήσουν με τις εξετάσεις που οι ίδιοι επιθυμούν.

Αναφερόμενος στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα, έκανε λόγο για «ξεφτίλα και απόλυτη κοροϊδία», χαρακτήρισε ξεπουλημένη την έδρα και υπογράμμισε ότι «ελπίζω στη μεγάλη δίκη που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου να υπάρχουν δικαστές που να έχουν ανθρωπιά μέσα τους, έστω και λίγη». «Γιατί αν πάμε και στη μεγάλη δίκη έτσι, δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά», πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. «Πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί, όπως ήμασταν στο Σύνταγμα», ανέφερε στο περιθώριο της εκδήλωσης ενώ στις δηλώσεις του ζήτησε από τον κόσμο «να είναι δίπλα μας».

«Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω», τόνισε ακόμα ο κ. Ρούτσι.

«Τα Τέμπη ήταν το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου»

Στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας στάθηκε στις διαχρονικές πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν -όπως είπε- στη διάλυση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2010 υπήρξε απόφαση για να μετακληθούν 3.000 υπάλληλοι του ΟΣΕ με εμπειρία, σε άλλες, άσχετες με το αντικείμενο τους, θέσεις του Δημοσίου. «Έγινε στο πλαίσιο της υποτιθέμενης εξυγίανσης για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ», σημείωσε.

Όπως είπε ο κ. Γενιδούνιας, έκτοτε υπήρξα μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και σε καίριες θέσεις για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, όπως σε σταθμάρχες, κλειδούχους αλλά και συντηρητές γραμμών. Παρατήρησε ως σημαντικό θέμα και τις δολιοφθορές στον εξοπλισμό των υποδομών.

«Μετά το 2020 ο σιδηρόδρομος είχε κυριολεκτικά αποψιλωθεί από προσωπικό», τόνισε ακόμα ο κ. Γενιδούνιας και σημείωσε πως «για εμάς τα Τέμπη ήταν το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου».

Σύμφωνα με τον κ.Γενιδούνια, σήμερα ο σιδηρόδρομος βρίσκεται στο 30% της δραστηριότητας που είχε το βράδυ των Τεμπών ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για εκσυγχρονισμό των τρένων.

Στην αρχή της τοποθέτησης του ο κ. Γενιδούνιας είπε πως δεν είχε φυσική παρουσία στην εκδήλωση καθώς σήμερα κλήθηκε να καταθέσει σχετικά την έρευνα για παράβαση καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

«Δεν υπήρχε καμία απολύτως δικλείδα ασφαλείας στα τρένα»

«Το έγκλημα των Τεμπών δεν ανέδειξε μόνο το πρόβλημα στον ελληνικό σιδηρόδρομο που θα μπορούσε να είναι μοχλός ανάπτυξης. Αυτό που αποκάλυψε το έγκλημα των Τεμπών είναι ότι είμαστε μια χώρα σε κατοχή αυτοί που κυβερνούν δεν υπηρετούν σύνταγμα ούτε το συμφέρον του πολίτη». Αυτό τόνισε στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων αλλά και τραυματιών των Τεμπών, Γιώργος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Ηλιόπουλος χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση» την κυβέρνηση και ανέφερε πως «δεν είναι μόνο η έλλειψη υποδομών αλλά και οι παράνομες μεταφορές υλικών, καθώς και γεγονός ότι η δικαιοσύνη εθελοτυφλεί σε αυτήν την αποκάλυψη», είπε αναφερόμενος στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και υπογράμμισε πως το «πόρισμα ενός κρατικού φορέα είναι πια δημόσιο έγγραφο».

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «απέκρυπτε συστηματικά την κατάσταση που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο» ενώ εξαπέλυσε τα βέλη του και κατά του κ. Καραμανλή λέγοντας ότι εκείνος κατηγορούσε τους βουλευτές που μιλούσαν για θέματα ασφαλείας στα τρένα και πως παρά τις διαβεβαιώσεις του, αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε καμία απολύτως δικλείδα ασφαλείας.

«Η κινητοποίηση των συγγενών και η αντίδραση τους μας δίνει ελπίδα», τόνισε ακόμα ο κ. Ηλιόπουλος.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης, αναφέρθηκε και εκείνος σε δημοσιογραφικές έρευνες που ανέδειξαν ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στον σιδηρόδρομο, στα ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας στα τρένα αλλά και στο ότι μέχρι και σήμερα δεν είναι απολύτως ασφαλή ενώ στάθηκε και στο γεγονός πως δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση.

