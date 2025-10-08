Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε χθες ότι σταματά την κινητοποίηση, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Μάλιστα, σήμερα Τετάρτη (8/10) στις 18:30 στο Σύνταγμα ο ίδιος κάλεσε τον κόσμο που του συμπαραστάθηκε για να πανηγυρίσει μαζί του, μετά την ικανοποίηση του αιτήματός του για εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», είπε χθες καταχειροκροτούμενος και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τη Λίνα, τους γιατρούς που με πρόσεχαν. Την Τετάρτη στις 6:30 εδώ, να χαρούμε έστω και λίγο τη μεγάλη νίκη».

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, είχε ξεκινήσει την απεργία ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνουν νέες εξετάσεις DNA και τοξικολογικές υπό την παρουσία ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων.

Ο Πάνος Ρούτσι, σε δηλώσεις του χθες ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους.

Πρόσθεσε ακόμη ότι βίωσε τις 23 ημέρες της απεργίας πείνας «με πολύ πόνο και κούραση». «Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε τις δηλώσεις που έκαναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς και ο Πάνος Ρούτσι με τη σύζυγό του:

Δείτε φωτογραφίες από την χθεσινή εκδήλωση:









«Ο Πάνος Ρούτσι, είχε όλη την κοινωνία δίπλα του» είπε σήμερα η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου: