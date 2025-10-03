Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (3/10) ο Πάνος Ρούτσι για προληπτικές εξετάσεις, καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιβαρυνθεί έπειτα από 19 ημέρες απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γιατροί που τον εξέτασαν, έχει χάσει 10 κιλά που αντιστοιχεί σε 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Υποβλήθηκε σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία. Όντας στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, εκείνος ωστόσο δήλωσε ότι δεν το επιθυμεί, ενώ σκοπεύει να συνεχίσει την αποχή του από τη σίτιση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

