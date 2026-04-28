Ο Μάιος αναμένεται να είναι ένας μήνας ιδιαίτερου αστρονομικού ενδιαφέροντος, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο φορές το μοναδικό θέαμα. Η συγκεκριμένη πανσέληνος, είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που θα μαγέψει όσους στρέψουν το βλέμμα τους στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο που συμβαίνει μόλις κάθε δύο με τρία χρόνια.

Η πρώτη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου και θα φτάσει στο απόγειό της στις 20:23 (ώρα Ελλάδας).

Η προέλευση του ονόματος

Η ονομασία «Φεγγάρι των Λουλουδιών» καθιερώθηκε από φυλές της Βόρειας Αμερικής, λόγω της μαζικής ανθοφορίας της φύσης εκείνη την εποχή. Τα ονόματα αυτά έγιναν ευρύτερα γνωστά μέσω του αλμανάκ «Old Farmer» από τη δεκαετία του ’30.

Σύμφωνα με τη NASA, το φεγγάρι αυτό ορίζει το οριστικό τέλος του χειμώνα και την υποδοχή της άνοιξης. Στη μεσαιωνική Ευρώπη, η συγκεκριμένη πανσέληνος αποκαλούνταν και «Φεγγάρι του γάλακτος», σηματοδοτώντας την εποχή που οι αγελάδες μεταφέρονταν στα καλοκαιρινά λιβάδια για βοσκή.

Η καλύτερη ώρα για να απολαύσει κανείς το θέαμα είναι αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Καθώς η Σελήνη ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα. Φαίνεται να έχει πορτοκαλί ή χρυσαφένιους τόνους λόγω της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα. Μοιάζει επιβλητικά μεγαλύτερη, ένα φαινόμενο γνωστό ως «σεληνιακή ψευδαίσθηση».

Η σπάνια «Μπλε Σελήνη»

Το δεύτερο πλήρες φεγγάρι του μήνα θα κάνει την εμφάνισή του στις 31 Μαΐου. Πρόκειται για την περίφημη «Μπλε Σελήνη» (Blue Moon), ένας όρος που περιγράφει τη δεύτερη πανσέληνο εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 2,5 χρόνια. Παρά το όνομά της, η Σελήνη δεν αλλάζει χρώμα, η εμφάνισή της παραμένει η κλασική που όλοι γνωρίζουμε.

Δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή επαγγελματικός εξοπλισμός για να δείτε τα δύο αυτά φεγγάρια. Αρκεί ένας καθαρός ουρανός, ακόμα και μέσα στο αστικό περιβάλλον. Το φεγγάρι θα παραμείνει εντυπωσιακά φωτεινό για ένα διάστημα τριών ημερών γύρω από την κορύφωσή του, αποτελώντας την τέλεια αφορμή για φωτογραφίες και ανοιξιάτικους περιπάτους.