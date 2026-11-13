Ο «Τζέκος», η «Μπουμπού», η «Σοράγια», η «Φιλιώ» και άλλοι 28 Ρομά είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους, 10 τον αριθμό, στο Ζεφύρι, σε «καβάτζες» ναρκωτικών που διακινούσαν στην πορεία σε πελάτες τους. Το κύκλωμα μετρά πάνω από 20 προφυλακίσεις, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται δύο ημέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η πληροφορία που δόθηκε τον Μάιο έδειξε όχι μόνο το δίκτυο, αλλά και ότι η διακίνηση των ναρκωτικών ήταν οικογενειακή υπόθεση, καθώς πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν μία μητέρα με δύο γιους και η νύφη της.

Οι κατηγορούμενοι, εκτός από συγγενείς, ήταν και γείτονες και οι φωτογραφίες που φέρνει στο φως η «Ζούγκλα» αποτυπώνουν το πήγαινε-έλα των πελατών σε συγκεκριμένα σπίτια.

Τα ναρκωτικά, εκτός από τα σπίτια, τα έκρυβαν ακόμα και σε θάμνους. Χαρακτηριστική είναι η κίνηση ενός κατηγορούμενου που έχει αποτυπωθεί σε εικόνα από τις Αρχές να παραλαμβάνει αντικείμενο μέσα από ξερά χόρτα. Σε άλλη φωτογραφία αποτυπώνεται γυναίκα να παραλαμβάνει πακέτο από παράθυρο.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι (γυναίκες και άνδρες) είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν και έπαιρναν μέτρα για να μην προδοθούν. «Θωράκιζαν» τα σπίτια τους με ψηλές μάντρες και κάμερες και χρησιμοποιούσαν κωδικούς στις συνομιλίες τους. Ο διάλογος μεταξύ δύο γυναικών είναι χαρακτηριστικός:

Γυναίκα 1 : Πού είσαι να έρθω να πιούμε έναν καφέ;

: Πού είσαι να έρθω να πιούμε έναν καφέ; Γυναίκα 2 : Στη μαμά.

: Στη μαμά. Γυναίκα 1: Οι καφέ κάλτσες που μου έδωσες, αυτές οι πιο σκούρες, ήταν εντάξει. Οι άλλες είναι σαν βρεγμένες. Κάπου σου έχουνε πάρει μάλλον υγρασία. Και δεν ήταν σόι. Δηλαδή είναι βρεγμένες, πώς να στο πω; Καταλαβαίνεις τώρα;

Σε άλλη περίπτωση ονόμαζαν τα ναρκωτικά… «καφέδες».

Γυναίκα 1 : Είμαι στον δρόμο, ετοίμασέ μου τέσσερα καφεδάκια.

: Είμαι στον δρόμο, ετοίμασέ μου τέσσερα καφεδάκια. Γυναίκα 2: Σε λίγο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, «καφεδάκια», «καφέ κάλτσες», «καφέ μπλουζάκια» αναφέρονται στην ηρωίνη, ενώ κοκαΐνη είναι τα «άσπρα σεντόνια» και τα «άσπρα μπλουζάκια».

Μέσα σε δύο μήνες, από τις 10/9/2026 έως και τις 3/11/2026, έγιναν τουλάχιστον 92 διακινήσεις ναρκωτικών ουσιών.

Μπορεί να ήταν προσεκτικοί, αλλά υπήρχαν συνομιλίες που τους πρόδιδαν:

Άντρας 1 : Έλα από εδώ. Σου είπα κοκάκια σε θέλω, όχι πρεζόνι.

: Έλα από εδώ. Σου είπα κοκάκια σε θέλω, όχι πρεζόνι. Άντρας 2: Έρχομαι από εκεί.

«Αν είναι η μαμά σου να μου βγάλει 0,15 να τα πάρω»

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών παίζουν και οι γυναίκες, με τη μητέρα του «Αρχηγού» να αποφασίζει ποιοι θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τα σπίτια. Μία συνομιλία του γιου της είναι αποκαλυπτική:

Άντρας 1: Εγώ μόλις τώρα ξύπνησα στο σπίτι σου. Περίμενε να δώσω να μιλήσεις στη μαμά σου, αν είναι να μου βγάλει 0,15 να τα πάρω να φύγω ρε.

Εγώ μόλις τώρα ξύπνησα στο σπίτι σου. Περίμενε να δώσω να μιλήσεις στη μαμά σου, αν είναι να μου βγάλει 0,15 να τα πάρω να φύγω ρε. «Αρχηγός»: Ναι, έρχομαι. Μην μου λες από εδώ ρε βλάκα.

Η… μάνα έκανε σε όλα κουμάντο:

Άντρας 1 : Η μάνα σου;

: Η μάνα σου; Άντρας 2 : Εδώ, ναι.

: Εδώ, ναι. Άντρας 1 : Ναι. Πες της τι έκανε. Έφερε τα μπλουζάκια μου;

: Ναι. Πες της τι έκανε. Έφερε τα μπλουζάκια μου; Γυναίκα : Τα άσπρα;

: Τα άσπρα; Άντρας 1: Και τα άσπρα και τα καφέ.

Σε άλλη περίπτωση η κοκαΐνη ήταν το… γάλα: