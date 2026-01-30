Καλά νέα έρχονται από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας, οπαδός του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του βελτιώνεται και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να τον αποσωληνώσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λόγους ασφάλειας.

Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Οι γιατροί αναφέρουν ότι είχε εντοπιστεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη. Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

Δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.