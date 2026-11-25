Η συζήτηση για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού εξελίχθηκε σε έντονη προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη, το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μεθοδολογία της έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών, την οποία ο δημοσιογράφος αμφισβήτησε, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «μπακαλική».

Ο Γιώργος Λεχουρίτης ανέφερε ότι το ΙΝΚΑ υπολογίζει την αύξηση του κόστους στο 18%, «λίαν επιεικώς», εξηγώντας ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι μέσες τιμές των προϊόντων.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος αντέτεινε ότι η επίσκεψη σε ορισμένα καταστήματα δεν αρκεί, κατά την άποψή του, για να χαρακτηριστεί η καταγραφή στατιστική έρευνα.

«Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;», ρώτησε.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ απάντησε ότι οι άνθρωποι του οργανισμού γνωρίζουν την αγορά και ακολουθούν την ίδια διαδικασία έρευνας, με τον δημοσιογράφο να επιμένει: «Το αμφισβητώ αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι στατιστική έρευνα αλλά μπακαλική, θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο».

Η αντιπαράθεση έγινε πιο συγκεκριμένη όταν η συζήτηση έφτασε στη φέτα. Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος ζήτησε να διευκρινιστεί ποιο προϊόν κόστιζε πέρυσι 12 ευρώ και φέτος 15, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συγκρίνονται ομοειδή προϊόντα. Ο Γιώργος Λεχουρίτης απάντησε ότι πρόκειται για την ίδια σκληρή φέτα, χωρίς η απάντηση να καλύψει τον συνομιλητή του.

Όταν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ εξήγησε ότι την έρευνα πραγματοποίησαν στελέχη του οργανισμού, ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;»

«Μετά από 57 χρόνια λέτε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε έρευνα;», αντέδρασε ο Γιώργος Λεχουρίτης.

«Ακριβώς αυτό λέω. Τρίψτε μου την έρευνα στα μούτρα αν είναι το αντίθετο», απάντησε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ κατηγόρησε στη συνέχεια τον δημοσιογράφο για προσβλητική συμπεριφορά και προπαγάνδα. Από την πλευρά του, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί την ακρίβεια στην αγορά, αλλά την επιστημονική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης έρευνας.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο Γιώργος Λεχουρίτης επικαλέστηκε τα 19 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας. «Και εγώ μπάλα παίζω 20 χρόνια αλλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Η συζήτηση έκλεισε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να δηλώνει: «Το να μου βγάλετε εσείς σήμερα τα συκώτια δεν θα σας το επιτρέψω».

‘Ολος ο διάλογος:

Λεχουρίτης: Διαπιστώσαμε αύξηση 18%, λίαν επιεικώς, έχουμε συμπεριλάβει τις μέσες τιμές.

Παπαχλιμίντζος: Αν όντως πρόκειται για έρευνα. Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;

Λεχουρίτης: Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς και κάνουμε την ίδια έρευνα.

Παπαχλιμίντζος: Το αμφισβητώ αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι στατιστική έρευνα αλλά μπακαλική, θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο.

Λεχουρίτης: Το κρίνουν οι πολίτες καταναλωτές.

Παπαχλιμίντζος: Οι πολίτες είναι άσχετοι με τη στατιστική και καλώς είναι.

Λεχουρίτης: Ποιος είπε πρέπει να είμαι φαρμακοποιός ή γιατρός ή οτιδήποτε;

Παπαχλιμίντζος: Δεν πρέπει, αλλά να μην κάνετε έρευνες αν δεν είστε. Επιστημονικά είναι έωλη η έρευνά σας.

Λεχουρίτης: Δεν είναι καθόλου έωλη.

Παπαχλιμίντζος: Όταν είναι έρευνα και μέση τιμή, αναφέρομαι σε χιλιάδες προϊόντα. Λέτε για φέτα των 15 ευρώ. Ποια φέτα;

Λεχουρίτης: Με επιλογές δεν γίνεται η έρευνα.

Παπαχλιμίντζος: Πρέπει να συγκρίνω ομοειδή προϊόντα. Ποια φέτα είχε πέρυσι 12 και φέτος 15;

Λεχουρίτης: Ακριβώς η ίδια, η φέτα η σκληρή.

Παπαχλιμίντζος: Ποια; Υπάρχουν χίλιες διαφορετικές φέτες. Πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή κάθε εβδομάδα, δεν μπορείτε να με κοροϊδέψετε. Έρευνα με 1.000 προϊόντα έχετε κάνει; Ποιος έκανε την έρευνα;

Λεχουρίτης: Τα στελέχη του ΙΝΚΑ.

Παπαχλιμίντζος: Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;

Λεχουρίτης: Πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και βγάλαμε τη μέση τιμή.

Παπαχλιμίντζος: Άρα είναι μπακάλικη η έρευνα.

Λεχουρίτης: Μετά από 57 χρόνια λέτε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε έρευνα;

Παπαχλιμίντζος: Ακριβώς αυτό λέω. Τρίψτε μου την έρευνα στα μούτρα αν είναι το αντίθετο.

Λεχουρίτης: Αν θέλετε να κάνετε πολιτική… Αν είναι ντροπή των δημοσιογράφων να προσέχετε πώς προσβάλλετε τον συνομιλητή σας. Η αλήθεια είναι αυτή που λέω εγώ, εσείς κάνετε προπαγάνδα. Είτε μπακάλικα είτε μανάβικα, αυτή είναι η αλήθεια.

Παπαχλιμίντζος: Δεν έχω πρόβλημα με την αλήθεια, αλλά με τη δική σας αλήθεια που βγήκε έτσι. Δεν αμφισβητώ την ακρίβεια, αλλά ότι έχει επιστημοσύνη η έρευνά σας.

Λεχουρίτης: Δίκιο έχω εγώ, όχι εσείς. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.

Παπαχλιμίντζος: Θέλετε να μου πείτε τα επιστημονικά δεδομένα;

Λεχουρίτης: Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι κάνουμε την έρευνα για 19 χρόνια.

Παπαχλιμίντζος: Και εγώ μπάλα παίζω 20 χρόνια, αλλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής.

Λεχουρίτης: Το να μου βγάλετε εσείς σήμερα τα συκώτια δεν θα σας το επιτρέψω.