Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, όσον αφορά τις φήμες που συνέδεαν την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής με την εκδήλωση κάποιου σεισμού.

Μέσα από μια ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε την κατάσταση, εξηγώντας επιστημονικά γιατί δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σε αυτό το επίπεδο.

Στη δημοσίευσή του αναφέρει: «Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν να αποκλείουν άλλα σενάρια. Όπως επιβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης (20/5) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου έχει ήδη βγει από το τραπέζι.

Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης γνωστοποίησε ότι, έπειτα από σχετική επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει καταγραφεί καμία βλάβη, δυσλειτουργία ή διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του δικτύου διανομής.

Τα δύο πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τον καθηγητή Σαρηγιάννη

Νωρίτερα, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, αναφέρθηκε στα δύο επικρατέστερα σενάρια σχετικά με την προέλευση της έντονης οσμής.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο καθηγητής ξεκαθάρισε: «Δεν ήταν διαρροή φυσικού αερίου, ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρωνικό και με δύο κύρια σενάρια ως τα πιο πιθανά».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου, οι δύο εκδοχές συγκεντρώνουν τις ίδιες πιθανότητες.

Το πρώτο σενάριο είναι πως η μυρωδιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών διάλυσης δεξαμενών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και τη Σαλαμίνα, όπου πραγματοποιούνται επισκευές και διαλύσεις πλοίων.

Το δεύτερο ότι η πηγή ήταν αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της Αίγινας, την ώρα που γινόταν καθαρισμός της δεξαμενής του.