«Νοιαζόμαστε… για το περιβάλλον!», είναι το κεντρικό μήνυμα στην ιστοσελίδα της μπισκοτοβιομηχανίας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», όμως κάτι τέτοιο δεν φάνηκε από την αντιμετώπιση του συμβάντος με το βυτιοφόρο που έριχνε επικίνδυνα λύματα στον Κηφισό, προερχόμενα από το εργοστάσιό της.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των «περιβαλλοντικών δεσμεύσεων» που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία, καθώς η ίδια δηλώνει ότι εφαρμόζει και το διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Παράλληλα σε παρουσίαση με τίτλο «μειώνουμε το αποτύπωμά μας υπεύθυνα» περιλαμβάνει στοιχεία του 2020 και περιγράφει τη διαχείριση απορριμμάτων μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών και της μεταφορά τους σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να συμβαίνει αφού τα λύματα της βιομηχανίας μπισκότων κατέληγαν μέσω κρυφών υπόγειων αγωγών και συνδέσεων στον παολύπαθο Κηφισό και μετά στη θάλασσα…

Συνεπώς, η ανάθεση σε τρίτους αποτελεί μέρος της διαδικασίας που η εταιρεία επικαλείται μεν, για να τεκμηριώσει την περιβαλλοντική της πρακτική, αλλά στην πράξη δεν το τηρεί ή μάλλον δεν παρακολουθεί αν εφαρμόζονται τα πρωτόκολα ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση της, όμως για το συγκεκριμένο περιστατικό γράφει «το όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων».

Η «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» περιγράφει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μεταφορέα, χωρίς να εξηγεί αν ελέγχει ό,τι κάνει ο μεταφορέας.

Εδώ βρίσκεται το κενό της ανακοίνωσης. Δεν παρουσιάζει στοιχεία παραλαβής, διαδικασία αντιστοίχισης των φορτίων ή πληροφορίες για την επαλήθευση των δρομολογίων του βυτιοφόρου.

Έτσι, ουδείς ελέγχει τη διαδικασία, εκ μέρους της βιομηχανίας. Η μπισκοτοβιομηχανία αναθέτει μια υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς μια καθορισμένη εγκατάσταση, και «δίνει» τον οδηγό του βυτιοφόρου. Ωστόσο, για μια εταιρεία που φαίνεται να πρεσβεύει το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, αλλά και η παρακολούθηση ενός τέτοιου έργου αποτελούν κρίσιμα σημεία για την αξιοπιστία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μήπως η αξιολόγηση των συνεργατών της, αλλά και ο έλεγχος του μέρους που απορρίπτονται τα λύματα, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της εταιρείας;

Το χρονικό της παράνομης απόρριψης των λυμάτων στον Κηφισό

Το χρονικό της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών και άλλων λυμάτων στον Κηφισό παρουσιάζει η «Ζούγκλα», καθώς και την εμπλοκή της μπισκοτοβιομηχανίας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» και τους ισχυρισμούς της περί περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων, ο συλληφθείς οδηγός του βυτιοφόρου, ιδιοκτησίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκκένωσης και του καθαρισμού βόθρων, προέβαινε σε διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε φρεάτιο αποχέτευσης, το οποίο βρισκόταν εντός πρατηρίου υγρών καυσίμων και χώρου στάθμευσης οχημάτων, επί της Λεωφόρου Κηφισού 83-85, στο Αιγάλεω Αττικής, που κατέληγε μέσω σωληνώσεων στον αγωγό όμβριων υδάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό και στη θάλασσα.

Κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της ομάδας Ο.Α.Α.Α. έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση το εν λόγω πρατήριο υγρών καυσίμων και τον χώρο στάθμευσης.

Περίπου στις 06:15 τα ξημερώματα, ο οδηγός του οχήματος εξήλθε από το πρατήριο και κατευθύνθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μπισκότων της βιομηχανίας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό Πέτρου Ράλλη 26, στον Ταύρο Αττικής.

Μετά την είσοδό του στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ο οδηγός βγήκε από το όχημα, ανέπτυξε τις μάνικες του βυτιοφόρου και τις συνέδεσε με εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ενώ διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση σχετικού μηχανισμού. Το όχημα παρέμεινε στο συγκεκριμένο σημείο για 20 λεπτά.

Στη συνέχεια, ο οδηγός επιβιβάστηκε εκ νέου στο βυτιοφόρο και αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, κατευθυνόμενος και πάλι προς το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφόρου Κηφισού.

Στις 06:40, το βυτιοφόρο μπήκε στο πρατήριο με οπισθοπορεία και κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος αυτού, όπου και στάθμευσε.

Ακολούθως, επενέβησαν οι αστυνομικοί της Ο.Α.Α.Α. και ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος κατελήφθη επ’ αυτοφώρω να πραγματοποιεί εκκένωση του περιεχομένου του βυτιοφόρου μέσω σωλήνα, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με ειδικά διαμορφωμένο σημείο των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

Στο σημείο προσήλθε ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου, ο οποίος δήλωσε ότι είναι προσωρινά υπεύθυνος και μέλος της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στη συνέχεια, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ελήφθη δείγμα του αποβλήτου, το οποίο μεταφέρθηκε στο ΚΕΡΕΦΥΤ της Ε.ΥΔ.Α.Π. για εργαστηριακή ανάλυση.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ειδικού, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, δηλαδή την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για ανεπεξέργαστα βιομηχανικά απόβλητα.

Ακόμη, θα ελεγχθεί εάν τα εν λόγω απόβλητα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ε.ΥΔ.Α.Π., βάσει του Κανονισμού Αποχέτευσης, προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή τους στο φρεάτιο βιομηχανικών αποβλήτων που διαθέτει στην περιοχή της Λυκόβρυσης Αττικής.

Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., προκειμένου να διερευνήσει την όδευση και την κατάληξη των λυμάτων μέσω του αγωγού. Από τη σχετική διερεύνηση, με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, προέκυψε ότι ο αγωγός καταλήγει στο δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Από τη αυτοψία του περιβαλλοντολόγου προέκυψε ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στην οποία προέβη ο οδηγός είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις του δείγματος, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης.