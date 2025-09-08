Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία αργά το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, στον Τύρναβο, όταν ένας 88χρονος, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά ενός 18χρονου, έβγαλε την καραμπίνα του και πυροβόλησε εναντίον του.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην πλάτη, ευτυχώς όμως το τραύμα ήταν ελαφρύ και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 88χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του νεαρού, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με την εγγονή του.

Την προανάκριση για τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.