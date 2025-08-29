Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία εντόπισε την ιδιοκτήτρια της Πόρσε, του οχήματος δηλαδή, που προκάλεσε το ατύχημα και την προσήγαγε για κατάθεση.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η 45χρονη, ιδιοκτήτρια Κέντρου Αισθητικής στην συμπρωτεύουσα, παραδέχτηκε πως οδηγούσε η ίδια το όχημα που συγκρούστηκε τα ξημερώματα με άλλο αυτοκίνητο, καθώς κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Από την σφοδρή σύγκρουση το δεύτερο όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα, με την γυναίκα που ανασύρθηκε από αυτό, να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένη και τον οδηγό του να νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η 45χρονη επιχειρηματίας, που οδηγούσε το πολυτελές όχημα, βγήκε θετική σε έλεγχο αλκοτέστ που της έγινε ώρες μετά, στο Αστυνομικό Τμήμα και φέρεται να έχει παραδεχτεί πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε πιει σχεδόν τρεις φορές πάνω από το όριο, καθώς έδειξε 0,80 ενώ το όριο είναι 0,25 ευρώ. Δηλαδή, το αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τρεις φορές πάνω από το όριο.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο. Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, που προκάλεσε το τροχαίο, κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο. Οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της και τελικά συνελήφθη.

Το δεύτερο αυτοκίνητo από την σύγκρουση έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο όχημα.

Ύστερα από πολλές ώρες, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε την ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο.