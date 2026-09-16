Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Καρύστου.

Παράλληλα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Μετά την έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).