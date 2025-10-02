Στον εισαγγελέα Λάρισας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση με την αναζήτηση λιρών στους Γόννους, που οδήγησε στον θάνατο έναν 53χρονο χρυσοθήρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές τον αναζητούσαν επί 12 ώρες και τελικά η εξέλιξη της αναζήτησης ήταν τραγική καθώς ο 53χρονος έχασε τη ζωή του στη σπηλιά, ενώ ο 77χρονος που απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές μέσω 112, όταν ο συνεργάτης του εγκλωβίστηκε στο λαγούμι.

Ταυτόχρονα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τα δυο αδέρφια που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση, καθώς κατά πληροφορίες του onlarissa.gr οι δίδυμοι από τον Αμπελώνα Λάρισας, παραδόθηκαν στις Αρχές σήμερα, καθώς από το μεσημέρι της Τρίτης ήταν εξαφανισμένοι. Επιπρόσθετα, συνελήφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.