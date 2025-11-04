Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, τα οποία καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στο χωριό Βορίζια, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» κατευθύνονται συνοδεία αστυνομικών από τις Μοίρες Ηρακλείου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου όμως δεν έχουν φτάσει ακόμα. Τρίτο πρόσωπο επικοινώνησε περίπου στις 14:30 με την Αστυνομία και ενημέρωσε ότι οι τρείς καταζητούμενοι θα παραδοθούν το απόγευμα.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χωριό των περίπου 500 κατοίκων παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, με περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς να περιπολούν και να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά έξι άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία φέρεται να προέκυψε από μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών, που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς και η 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων βρίσκονται και οι τρεις καταζητούμενοι αδελφοί, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Ο τέταρτος αδελφός, που τραυματίστηκε στο γόνατο κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, όπως και ο ξάδελφος της οικογένειας, ο οποίος υπέστη διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τον πλήρη εντοπισμό του όπλου και την πλήρη διαλεύκανση του αιματηρού περιστατικού.