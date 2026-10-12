Στη διάθεση του κοινού βρίσκεται πλέον η νέα πεζογέφυρα, στην προέκταση της οδού Φλαβιανών πάνω από τον Κηφισό, η οποία έρχεται μετά από 11 χρόνια να επανασυνδέσει τους Δήμους Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Πρόκειται για μεταλλική τύπου bailey, μήκους 15,25 μέτρων και αποκαθιστά μια σημαντική σύνδεση για τους κατοίκους των δύο περιοχών, η οποία είχε διακοπεί μετά την καταστροφή της παλαιάς γέφυρας από τις πλημμύρες του 2015. Η απουσία της αποτελούσε ουσιαστικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των κατοίκων και η επαναλειτουργία της επαναφέρει τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Σημειώνετια πως η υλοποίηση του έργου της νέας πεζογέφυρας πραγματοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ανέλαβαν την τοποθέτησή της.

Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή πραγματοποιήθηκε από το 725 Τάγμα Μηχανικού της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ. Την εποπτεία της κατασκευής είχε ο Διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ, Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι δύο Δήμαρχοι Ιωάννης Τομπούλογλου (Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας) και Σταύρος Τσίρμπας (Αγίων Αναργύρων-Καματερού), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, ο Υποστράτηγος Γκρέτσας, ενώ την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Βλάχος.

«Η επαναλειτουργία της αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα συνεργασίας και ένα θετικό μήνυμα για τη δυνατότητα επίλυσης χρόνιων ζητημάτων μέσα από συντονισμένες ενέργειες και κοινό σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Ο Διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ πρόσφατα σε συνέντευξή του στο Zougla.gr μίλησε ανοιχτά για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά και στις συγκεκριμένες κατασκευές: