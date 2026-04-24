Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένας 24χρονος Έλληνας, ο οποίος εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/4) στις αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στη βίαιη ληστεία που είχε σημειωθεί ανήμερα τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 13 Απριλίου, στη διασταύρωση της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε εργαζόμενο περιπτέρου, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στο πόδι, στην προσπάθειά του να αποσπάσει χρήματα. Το θύμα, ένας 50χρονος άνδρας από το Μπαγκλαντές, επιχείρησε να αντιδράσει βγαίνοντας από το περίπτερο, ωστόσο δέχθηκε το χτύπημα του δράστη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά την αυτοβούλως παρουσίασή του στις αρχές, ο 24χρονος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ληστείας και πρόκληση σωματικής βλάβης.