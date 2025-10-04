Παραδόθηκε ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό μηχανής στο Αιγάλεω.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη 1:40, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τον Κηφισό, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου που παραβίασε κόκκινο φανάρι, επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό μοτοσικλέτας, μετά από διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος δράστης παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα στο ΑΤ. Περιστερίου.

Ο 40χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Ν «Άγιος Παντελεήμων» με τραύμα στο αριστερό μάτι, αναγνώρισε χθες το βράδυ τον δράστη της επίθεσης.

Ο «νταής» οδηγός διώκεται για «επικίνδυνη σωματική βλάβη», «φθορά ξένης ιδιοκτησίας και «εξύβριση».