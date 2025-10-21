Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε στην Γ.Α.Δ.Α, ο νεαρός που φέρεται να μαχαίρωσε τον 37χρονο Βούλγαρο, πριν από 2 εικοσιτετράωρα στο Περιστέρι .

Τις προηγούμενες ώρες η ΕΛ.ΑΣ. είχε ταυτοποιήσει τον νεαρό, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον Βούλγαρο.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεαρός Έλληνας κάτω των 25 ετών, ήδη γνωστός στις αρχές και δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, εργαζόμενος ως άτομο «ασφαλείας» πρακτικά, στην τοπική «προστασία» των μαγαζιών. Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν πως το έγκλημα φαίνεται να ήταν πράξη αντεκδίκησης.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία, ο 37χρονος Βούλγαρος, μαζί με άλλα άτομα, είχε ξυλοκοπήσει τον νεαρό, γεγονός που, όπως όλα δείχνουν, όπλισε το χέρι του δράστη. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα. Το θύμα διασκέδαζε μέσα στο κατάστημα μαζί με μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή πλησίασε στο τραπέζι τους ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τον 37χρονο.

Του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν. Ο 37χρονος αρχικά αρνήθηκε, όμως τελικά σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

Κατέρρευσε μέσα στο κλαμπ

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από την είσοδο του club, ο δράστης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην κοιλιά.

Το θύμα, αιμόφυρτο, κατάφερε να επιστρέψει στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 37χρονο βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, ο 37χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο 37χρονος Βούλγαρος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε στο παρελθόν καταδικαστεί και εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε να διατηρεί επαφές τόσο με ανθρώπους του σωφρονιστικού κυκλώματος όσο και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη «νύχτα».

Άννα Κομνηνού