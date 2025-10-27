Παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου ο 23χρονος δράστης του φονικού που έγινε σε γλέντι ην Κίσσαμο Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής 26/10.

Από νωρίς το πρωί υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον 23χρονο να σχεδιάζει να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο δράστης, έχει συγγενική σχέση με το θύμα (σ.σ. ξάδερφος του) και μάλιστα έχουν και το ίδιο επώνυμο. Το θύμα που κατάγεται από το Έλος γιόρταζε με την παρέα του την ονομαστική του γιορτή (σ. σ. Δημήτρης) όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκόμενων.

Οι σχέσεις δράστη και θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με αφορμή οικογενειακά ζητήματα που φαίνεται να είχαν προκαλέσει ένταση και εχθρότητα ανάμεσά τους. Το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Αυτό που απασχολεί τώρα τους αξιωματικούς της ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση, είναι να μην υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος, καθώς πολλοί φοβούνται το ξέσπασμα βεντέτας, ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Έντονες είναι λοιπόν, οι προσπάθειες των αστυνομικών Αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να μην εξελιχθεί το φονικό σε βεντέτα.

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση σοκ παραμένουν ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι στο χωριό Έλος Κισάμου στα Χανιά, που αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια τους, την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου από τα πυρά του 23χρονου εξαδέλφου του, κατά την καθιερωμένη γιορτή κάστανου.

Όσοι κάτοικοι αντιλήφθηκαν εκείνη τη στιγμή το τραγικό περιστατικό δηλώνουν συγκλονισμένοι κι όπως λένε, ποτέ ξανά στην περιοχή δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έλους

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νίκος Κυριτσάκης, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σοκαριστική δολοφονία, καλώντας τους κατοίκους του χωριού να παραμείνουν ενωμένοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου.

Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή.

Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους — ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

