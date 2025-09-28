Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ του Σαββάτου (27/9), περιστατικό με πρωταγωνιστή γνωστό Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με το ΙΧ του και στη συνέχεια να αποχώρησε.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο ηθοποιός χτύπησε αρκετά οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, πριν φύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του.

Κατά την αναζήτηση, οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την οικία του χωρίς αποτέλεσμα. Όταν επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του, εκείνος φέρεται να ενημέρωσε ότι απουσίαζε και θα εμφανιζόταν ο ίδιος στην Τροχαία.

Τελικά, το βράδυ της Κυριακής (28/9), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτόφωρου. Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.