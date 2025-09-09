Δικαστικές εξελίξεις αναμένονται εντός των ημερών, για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, καθώς εκτιμάται από έγκυρες νομικές πηγές ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη Αβράμη από την Αμαλιάδα, στην υπόθεση του οποίου φέρεται να εμπλέκεται και η Ειρήνη Μουρτζούκου. Αφού μελετηθεί θα αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις.