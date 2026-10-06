Μια εξοργιστική περιπέτεια με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης βιώνει ο δημότης Αθηναίων Αναστάσιος Παπαναστασίου. Το χρονικό της υπόθεσης αποκαλύπτει μια διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού που, αντί να διευκολύνει τον αποζημιωθέντα πολίτη, στρέφεται ευθέως κατά των νομίμων δικαιωμάτων του.

Το χρονικό της ζημιάς

Τον Νοέμβριο του 2025, όχημα ιδιοκτησίας του κ. Παπαναστασίου υπέστη βαρύτατες υλικές ζημίες ύψους 2.700 ευρώ, όταν καταπλακώθηκε από πτώση δέντρου σε χώρο ευθύνης του Δήμου Αθηναίων. Ο πολίτης ακολούθησε άμεσα τη νόμιμη οδό, καταθέτοντας αίτημα αποζημίωσης (ΑΠ280463/07-11-2025) και προσκομίζοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Πλήρη περιγραφή και φωτογραφικό υλικό από το συμβάν.

Αναλυτική κοστολόγηση της ζημίας.

Υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία ότι δεν αποζημιώθηκε ούτε πρόκειται να αποζημιωθεί από άλλη πηγή.

Ο παράλογος «συμβιβασμός»

Αντί για την προφανή ανάληψη ευθύνης και τη δίκαιη εκκαθάριση της ζημίας, ο Δήμος Αθηναίων έθεσε στον πολίτη όρους που προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τον κ. Παπαναστασίου:

Να προκαταβάλει εξ ιδίων το ποσό των 2.700 ευρώ για την επισκευή του οχήματος, παρά τη δεδηλωμένη οικονομική του αδυναμία. Να αναμείνει πολλούς μήνες μέχρι την εξέταση της υπόθεσης, χωρίς καμία εγγύηση για το αν θα καλυφθεί το συνολικό ποσό. Να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται εκ των προτέρων το όποιο ποσό αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή, παραιτούμενος αμετάκλητα από κάθε ενεστώσα ή μελλοντική αξίωση, ένδικο μέσο, αγωγή ή έγκληση κατά του Δήμου.

«Πώς είναι δυνατόν να ζητείται από έναν πολίτη να παραιτηθεί από κάθε παρόν και μελλοντικό δικαίωμα χωρίς να γνωρίζει καν ποιο είναι το ποσό που θα λάβει;» διερωτάται ο κ. Παπαναστασίου.

Στα σαγόνια του δικαστικού «παραδόξου»

Η τακτική αυτή θέτει τον πληγέντα πολίτη προ ενός καταχρηστικού διλήμματος, καθώς καλείται είτε να αποδεχθεί μια «τυφλή» δήλωση παραίτησης ρισκάροντας να λάβει ελάχιστα χρήματα χωρίς δικαίωμα ένστασης, είτε να καταφύγει στη δικαστική οδό επωμιζόμενος υπέρογκα δικαστικά έξοδα και πολυετή αναμονή, τα οποία στην πράξη είναι αδύνατον να ανακτήσει πλήρως.

Αίτημα για διαφάνεια και δημόσια τοποθέτηση

Η καταγγελία του Αναστάσιου Παπαναστασίου ξεπερνά τα όρια της προσωπικής του ζημίας και αναδεικνύει ένα συστημικό πρόβλημα στη σχέση του Δημόσιου Τομέα με τους πολίτες.

Ο καταγγέλλων ζητά το αυτονόητο, την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας και διαφανείς όρους συμβιβασμού, καλώντας παράλληλα τη Δημοτική Αρχή Αθηναίων να τοποθετηθεί δημόσια για το αν αυτή η πρακτική συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.