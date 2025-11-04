Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ για το οριστικό λουκέτο σε τουλάχιστον 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Θόδωρου Καράογλου, ο οποίος μιλώντας στον ALPHA 98,9 είπε ότι « Αν ήμουν ο κ.Σκλήκας θα είχα παραιτηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολλοί εμίσησαν το χρήμα ουδείς».

Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ για το οριστικό λουκέτο σε τουλάχιστον 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Θόδωρου Καράογλου, ο οποίος μιλώντας στον ALPHA 98,9 είπε ότι « Αν ήμουν ο κ.Σκλήκας θα είχα παραιτηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολλοί εμίσησαν το χρήμα ουδείς».

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και υπουργούς.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι εκτός του Ο,Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ήρθε στην επικαιρότητα αναπάντεχα και το θέμα των ΕΛΤΑ με αποτέλεσμα να δέχονται ισχυρές πιέσεις από τους ψηφοφόρους τους ειδικά στην επαρχία.

Έντονες αντιδράσεις σημειώνονται στη Νέα Δημοκρατία, μετά από τη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη διάρκειας σχεδόν πέντε ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Γρηγόρης Σκλήκας, βρέθηκε στο στόχαστρο οργισμένων αντιδράσεων από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

«Καζάνι που βράζει» – Σε θρίλερ εξελίχθηκε η τηλεδιάσκεψη

Εχθές (3/11) το απόγευμα, για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ο κ.Σκλήκας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από βουλευτές της ΝΔ, με αφορμή το σχέδιο κλεισίματος των 204 καταστημάτων. Οι περισσότεροι απαίτησαν την ανάκληση ή την απόσυρση του σχεδίου, ενώ αρκετοί ζήτησαν και την παραίτηση της διοίκησης.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «καζάνι που βράζει», καθώς η κριτική στράφηκε όχι μόνο προς τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ αλλά και προς την κυβέρνηση, με αιχμή του δόρατος τα ουσιαστικά και επικοινωνιακά λάθη της διαχείρισης. Ο Γρηγόρης Σκλήκας υπεραμύνθηκε των επιλογών του, υποστηρίζοντας πως τα ΕΛΤΑ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμου ενός εκατομμυρίου ευρώ ημερησίως από την Ε.Ε. αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

Η κυβέρνηση επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση για την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών, επιμένοντας όμως στην ανάγκη εξυγίανσης. «Τα οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν πλέον να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, παραδέχθηκε πως οι επικοινωνιακοί χειρισμοί υπήρξαν «ανεπαρκείς», αλλά υπογράμμισε ότι «χωρίς εξυγίανση τα ΕΛΤΑ δεν θα επιβιώσουν».

Το Μέγαρο Μαξίμου επικαλείται και τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση συρρίκνωσης του ταχυδρομικού δικτύου: στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία τα ιδιόκτητα καταστήματα μηδενίστηκαν, στη Νορβηγία μειώθηκαν από 300 σε 25, ενώ σε Πολωνία, Βέλγιο και Ολλανδία η συρρίκνωση ξεπερνά το 80%. Στην Ελλάδα, από το 2013 έως το 2024, τα καταστήματα έχουν μειωθεί κατά περίπου 300.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι «κανένας πολίτης, καμία περιοχή και κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση». Οι βουλευτές αντέτειναν ότι δεν είχαν λάβει καμία ενημέρωση, ιδίως στις επαρχιακές περιοχές, και ότι η κίνηση έγινε αιφνιδιαστικά, πλήττοντας πολιτικά τις περιφέρειές τους.

«Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος», είπε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Καράογλου. Η Σέβη Βολουδάκη και η Μαρία Συρεγγέλα έθεσαν αιχμηρά ερωτήματα για τις ευθύνες της διοίκησης, του Υπερταμείου και των αρμόδιων υπουργείων. Τη σύσκεψη συντόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, στη θέση του απόντος Μάξιμου Χαρακόπουλου. «Δεν είμαστε βουλευτές καλοχαιρέτες», τόνισε χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διεμήνυσε πως «αν δεν ανακληθεί η απόφαση, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε».

«Πέντε ώρες ερωτήσεων χωρίς απαντήσεις», σχολίασε χαρακτηριστικά βουλευτής λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης ενόψει της σημερινής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καλείται να υπερασπιστεί το σχέδιο εξυγίανσης. Από βουλευτές που ζήτησαν «παραιτήσεις όλων» και κατηγόρησαν τη διοίκηση για «τεχνοκρατικό σακάκι που καλύπτει την αχρηστία», έως άλλους που μίλησαν για «διοικητική αποτυχία» και «έλλειψη ενημέρωσης», η οργή ξεχείλισε.

Η τηλεδιάσκεψη – θρίλερ

Ακόμη και κυβερνητικά στελέχη, όπως η Σοφία Βούλτεψη, προειδοποίησαν ότι οι διοικήσεις «διορίζονται για να λύνουν προβλήματα, όχι για να κόβουν κεφάλια». Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Καιρίδης έθεσε το ζήτημα στην οικονομική του διάσταση, σημειώνοντας πως χωρίς αναδιάρθρωση, τα ΕΛΤΑ κινδυνεύουν με οριστικό λουκέτο και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Η απόφαση της ευθύνης βαραίνει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα στηρίξει ή θα αποπέμψει τον κ.Σκλήκα, τη στιγμή που κορυφαίοι υπουργοί, Παπαστεργίου, Πιερρακάκης και Χατζηδάκης, αποποιούνται ουσιαστικής αρμοδιότητας.

Όπως παραδέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «ενημέρωση υπήρξε, όχι όμως για συγκεκριμένα καταστήματα που θα έκλειναν». Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε πονοκέφαλο πρώτου μεγέθους για τη ΝΔ, απειλώντας να επισκιάσει κάθε θετική κυβερνητική πρωτοβουλία και να μετατραπεί σε κρίση με κεντρικό ερώτημα: θα μείνει ή θα φύγει ο Γρηγόρης Σκλήκας;

Αντιδράσεις και από την Αντιπολίτευση: «Η περιφέρεια ερημώνει»

Από το ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν την τρίμηνη αναστολή, ενώ ζητούν εξηγήσεις για την οικονομική ένεση των 250 εκατομμυρίων ευρώ που έγινε προ πενταετίας στα ΕΛΤΑ. «Είμαστε το κόμμα της περιφέρειας. Εμείς κάναμε τους νομούς για να ανασυγκροτηθεί.Και τώρα τι βλέπουμε; ΕΛΤΑ; Τράπεζες; Άλλα έλεγαν τον Σεπτέμβρη, άλλα κάνουν τον Νοέμβρη. Η περιφέρεια ερημώνει και δεν μιλάμε πλέον για τα χωριά φαντάσματα, μιλάμε και για τις κωμοπόλεις» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τον πρωθυπουργό βάζει στο στόχαστρο και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι δυνατόν να κλείσεις καταστήματα και να μη συζητήσεις με τους δημάρχους; Και ξέρετε, οι δήμαρχοι 70% είναι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να μη συζητήσεις με τους βουλευτές όλων των κομμάτων και όλων των περιφερειών; Αλλά εδώ δεν συζητάνε και από το κόμμα τους» επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ερώτηση για το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων κατέθεσε στην Κομισιόν η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. «Ο λεγόμενος εξορθολογισμός οδηγεί σε συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου και παράδοση δραστηριοτήτων σε εργολάβους» ανέφερε το γραφείο Τύπου του κόμματος.

«Αφού λοιπόν η κυβέρνηση κλείνει τα ΕΛΤΑ με δικαιολογία τα ελλείμματα, ας κλείσει και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που κάθε χρόνο έχει έλλειμμα 55 εκατομμύρια» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Να μείνουν ανοικτά τα ΕΛΤΑ σ΄ όλες τις ακριτικές περιοχές και στα νησιά μας για εθνικούς λόγους» σημείωσε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.