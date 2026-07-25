Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) ένα παιδάκι 2 ετών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη, με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να έχουν πέσει από πάνω του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.