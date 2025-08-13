Όταν τα ελικόπτερα πετούν πολύ χαμηλά για να κάνουν τις ρίψεις νερών , είναι λογικό ότι δημιουργείται μεγάλος στροβιλισμός στον αέρα από τους έλικές τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση στην Πάτρα, το ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά, παρ΄ ολίγο να προκληθεί τραγωδία. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτοκινητιστές αδιαφόρησαν για την προσπάθεια του πυροσβεστικού ελικοπτέρου και συνέχισαν να κινούνται στο δρόμο, σαν να μην συνέβαινε τίποτα.

Από τον στροβιλισμό του αέρα που προκάλεσε ο έλικας του ελικοπτέρου, έσπασαν κλαδιά δένδρων που βρίσκονταν δίπλα στο δρόμο και έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, που επιχειρούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός…

Δείτε το βίντεο: