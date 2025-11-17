Παραλίγο τραγωδία το πρωί της Δευτέρας (17/11), στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς.

Επικράτησε πανικός – Η σφαίρα καρφώθηκε σε γυψοσανίδα

Ειδικότερα, το όπλο του εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς, εκπυρσοκρότησε την ώρα που άλλαζε η βάρδια για την φύλαξη επικίνδυνου κρατουμένου. Από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός, αλλά ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς, και η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος νοσηλεύεται στην Χειρουργική Κλινική, μετά από σοβαρό τραυματισμό από τζάμια που κατάπιε μέσα στις φυλακές, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ενώ πριν από διάστημα έξι μηνών είχε νοσηλευτεί ξανά, επειδή είχε καταπιεί μαχαίρι. Πρόκειται για κατάδικο που εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ως προς το σημερινό συμβάν, δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με τον κρατούμενο, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται.

Πηγή: zarpanews.gr