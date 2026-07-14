Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που υπέστη ανακοπή μετά από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα στην Καστοριά. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα χθες στο νοσοκομείο Καστοριάς, χωρίς τις αισθήσεις του, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Το ατυχές περιστατικό συνέβη χθες, όταν το παιδί βρισκόταν στην αυλή των παππούδων του στην περιοχή Χλόη Καστοριάς. Διέφυγε της προσοχής των συγγενών του και βρέθηκε κάτω από το νερό όταν οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Η μητέρα και ο παππούς του ανέσυραν τον τετράχρονο χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, στήθηκε γέφυρα σωτηρίας με τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται ο 4χρονος σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στην Παιδιατρική Κλινική.

Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς κρίσιμη αλλά σταθερή.