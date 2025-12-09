Οι άγριες συμπλοκές στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων κυριαρχούν στις κινητοποιήσεις, με διμοιρίες ΜΑΤ να μεταφέρονται σήμερα στο νησί από την Αθήνα και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να παραμένει κλειστό μέχρι τις 11:00 το πρωί. Νωρίτερα, οι αγρότες θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τη νέα μορφή της διαμαρτυρίας τους και τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης. Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις 11 χθες το βράδυ και ήδη ακυρώθηκαν τη νύχτα 5 πτήσεις όπως και δυο πρωινές πτήσεις από Θεσσαλονίκη, ενώ άλλη μία από τα Τίρανα παραμένει σε καθυστέρηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη σχηματίζεται δικογραφία για τα χθεσινά έκτροπα στα Χανιά, όπου οι αγρότες πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν αστυνομικούς ενώ αναποδογύρισαν και ένα περιπολικό, στο οποίο προκάλεσαν φθορές. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους λέγεται πως υπάρχουν και ποινικοί, υπόδικοι και κατάδικοι για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές και άλλα βαριά αδικήματα.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίζεται οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η συγγνώμη των αγροτών

Συγγνώμη για όσα έγιναν ζήτησε εκ μέρους των αγροτών ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης. «Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν. Ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου», είπε στο Action24.

Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατέλαβαν με αιφνιδιασμό χθες την πίστα του αεροδρομίου και σταμάτησαν τις πτήσεις από και προς τον Αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης.

Δείτε βίντεο με αγρότες μέσα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου:

«Βράζουν» Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, όπως σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αγροτών, εκτός από τα μπλόκα στο κεντρικό οδικό δίκτυο, θα κλείσουν, εφόσον χρειαστεί, και τις παρακαμπτήριες οδούς. Σε αρκετές συνελεύσεις μάλιστα, υπάρχουν εισηγήσεις για κατάληψη αεροδρομίων, λιμανιών και άλλων κομβικών υποδομών.

Η κατάσταση σε σχέση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στις Μικροθήβες και τη Μαγνησία υπάρχουν συντονισμένα μπλόκα, ενόψει του σχεδίου για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Στη Λαμία οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ από τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου, στην Αθηνών – Λαμίας.

Στην Κοζάνη, υπήρξε συγκέντρωση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά στον Προμαχώνα.

Ανοιχτός είναι ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια, ενώ κλειστοί οι άξονες σε Μάλγαρα – Δερβένι–Χαλκηδόνα.

Παραμένουν στο δρόμο οι αγρότες της Ροδόπης, ενώ νέο μπλόκο δημιουργήθηκε στα Βαφέικα Ξάνθης.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην Ήπειρο.

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα μπλόκα, με πάνω από 700 τρακτέρ, ενώ καλούν σε γενική απεργία.

Απετράπη η «επιδρομή» αγροτών της Αχαΐας στην πόλη της Πάτρας, ενώ έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στον Κόμβο Γλαύκου.

Αγρότες άνοιξαν ξανά τον Εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Μεσσήνης.