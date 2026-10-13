Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνει στο φως ο έλεγχος για την παράξενη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα, που θεωρείται από τα πολυπληθέστερα της Αττικής. Με αφορμή τα παράπονα των παιδιών για οσμή αερίου, σταμάτησαν προσωρινά τα μαθήματα και ξεκίνησαν έλεγχοι που όμως δεν έδειξαν να υπάρχει διαρροή αερίου.

Τα κλιμάκια ωστόσο, αποκάλυψαν -ζητώντας χαρτιά και σχέδια του κτηρίου- πως οι σωληνώσεις στη Γκράβα, δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2003. Για τουλάχιστον 23 χρόνια δηλαδή, οι αλλαγές που γίνονται στο κτηριακό συγκρότημα δεν έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια. Και αυτό ενώ πρόκειται για χώρο, που καθημερινά φιλοξενεί τουλάχιστον 4.000 παιδιά.

«Φύλλο και φτερό» οι σωληνώσεις

Σήμερα Τρίτη από νωρίς το πρωί τεχνικά κλιμάκια και επιθεωρητές από συναρμόδιες υπηρεσίες όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο Παιδείας, ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Κτηριακών Υποδομών βρίσκονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, για να κάνουν νέες αυτοψίες και ενδελεχείς ελέγχους. Η κινητοποίηση των κλιμακίων, και συγκεκριμένα η συνδρομή μηχανικού του ΤΕΕ και τεσσάρων ακόμη ειδικών, κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το χθεσινό πόρισμα των υπηρεσιών του Δήμου και της εταιρείας φυσικού αερίου, δεν κατάφερε να εντοπίσει συγκεκριμένη διαρροή.

Οι αλλαγές στο σχέδιο εγκαταστάσεων στη Γκράβα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, παρότι δεν βρέθηκε διαρροή κατά τους χθεσινούς ελέγχους, προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τις υποδομές: εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στο σχέδιο των εγκαταστάσεων του αερίου. Μάλιστα, τα σχέδια των εγκαταστάσεων στο τεράστιο αυτό σχολικό συγκρότημα, όπου φοιτούν και εργάζονται περισσότερα από 4.000 άτομα, δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2003. Όπως επισημαίνεται, αν και γίνονταν τακτικά οι απαραίτητοι έλεγχοι στα λεβητοστάσια, αυτό δεν συνέβαινε και στο δίκτυο των σωληνώσεων.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα για την ασφάλεια των κτηρίων και τον εντοπισμό της πιθανής διαρροής, παραμένει άγνωστο το πότε θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι. Στο μεσοδιάστημα, η εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές της Γκράβας θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Διαδικασία όμως -που όπως λένε γονείς και μαθητές- σκοντάφτει ήδη σε δυσκολίες, καθώς υπάρχουν παιδιά (αδέλφια) στο ίδιο σπίτι, που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν με τηλεκπαίδευση από κοινό χώρο διαφορετικά μαθήματα, ταυτόχρονα.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης, που ρωτήθηκε για το πότε το σχολείο θα λειτουργήσει ξανά, είπε ότι «είναι απροσδιόριστο».

Δείτε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ με το μπάχαλο στα σχέδια του κτηρίου και τις δηλώσεις του αντιδημάρχου: