Κλειστές παραμένουν ακόμη οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα, στο 54ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξαιτίας της ανατροπής του φορτηγού που μετέφερε χαλίκι, στη μέση του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, με συνέπεια οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Λαμίας, να εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα.

Η Τροχαία που μετέβη στο σημείο από τα πρώτα λεπτά του ατυχήματος και εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει ουρά χιλιομέτρων με τα οχήματά τους.

Στο σημείο του ατυχήματος, έχει μεταβεί και ειδικό γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να απομακρύνει το φορτηγό και να απελευθερώσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.