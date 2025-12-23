Δυσκολίες στις μετακινήσεις, στα τελευταία ψώνια αλλά και στα κάλαντα φέρνει ο καιρός, κυρίως την παραμονή των Χριστουγέννων, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση στο Ιόνιο, τα οποία θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τετάρτη: Η πιο δύσκολη ημέρα

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο απαιτητική ημέρα της κακοκαιρίας, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, θα διατηρήσουν τα χιόνια σε ορεινά τμήματα, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Χριστούγεννα: Σταδιακή βελτίωση και ήπιος καιρός

Από ανήμερα τα Χριστούγεννα, το καιρικό σύστημα θα κινηθεί σχετικά γρήγορα προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα τα ισχυρότερα φαινόμενα να περιοριστούν σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, που κυρίως στη νότια Ελλάδα θα φτάσουν τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Από Παρασκευή: Χειμερινό σκηνικό χωρίς ακραία φαινόμενα

Από την Παρασκευή, οι βροχές σταματούν και τα φαινόμενα εξασθενούν, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε χειμερινά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί αναμένεται παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες σε βόρειες και ορεινές περιοχές.

Πρόκειται για ξηρό κρύο, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα προς το παρόν, ενώ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι.

Περισσότερα στοιχεία για ενδεχόμενες χιονοπτώσεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά,

σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από

το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές

καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο

Ιόνιο, από το μεσημέρι την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία

(περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και

κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας,

Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα

στην Κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και

τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη

δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα

σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες

καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της

Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα

πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική

Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13

βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19

βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας

και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές

ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική

Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις

πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις

μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές

βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του

βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά

ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις

με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες

νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό

Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7

και απο τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12

βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19

βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην

ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά

και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα

βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν

σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα

ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο

Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός

θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά στα ανατολικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5

και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια

ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο

νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα

σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια

ηπειρωτικά.