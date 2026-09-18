Όλα πήγαν λάθος με την μοιραία θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που τον οδήγησε ξαφνικά στον θάνατο, το μεσημέρι της Τετάρτης 9/9.

Το σοκ στο πανελλήνιο από την κατάληξη του δημοφιλούς καλλιτέχνη φέρνει στην επιφάνεια μία σειρά από «γκρίζες ζώνες» που φαίνεται πώς ισχύουν στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής σε ιδιωτικά ιατρεία. Οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση, διαφήμιζαν σε συνέδρια και στο διαδίκτυο, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που κατά τα φαινόμενα δεν είχε καν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο και δεν είχε πάρει έγκριση λειτουργίας.

Στις ιστοσελίδες της «κλινικής βλαστοκυττάρων» υπήρχε κατάλογος με δεκάδες ασθένειες που υποστήριζαν πως θεραπεύει. Δεν ανέφεραν ωστόσο, πως η λειτουργία του πρέπει να γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, παρουσία αναισθησιολόγου και εντατικολόγου, καθώς η πιθανότητα επιπλοκών είναι σοβαρή και η αντιμετώπιση απαιτεί νοσοκομειακό περιβάλλον.

Και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έχασε τη ζωή του από τις «πράξεις και τις παραλείψεις τους» όπως αναφέρουν ανακριτής και εισαγγελέας στο σκεπτικό της προφυλάκισης.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ως κορυφή ενός «παγόβουνου ασυδοσίας»

Η τραγική κατάληξη του γνωστού καλλιτέχνη επικύρωσε με τον χειρότερο τρόπο αυτό που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξέρουν καιρό: ότι, δηλαδή, μη εξειδικευμένο προσωπικό εκτελεί συχνά σε ακατάλληλους χώρους ιατρικές πράξεις, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς. Οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ιατρικές παραλείψεις και παρατυπίες ξεπερνούν τις 5.500 την τελευταία πενταετία.

Από την προηγούμενη δεκαετία οι επεμβάσεις αισθητικής και ευεξίας εμφάνιζαν κατακόρυφη αύξηση στην Ελλάδα. Η έντονη κινητικότητα όμως ανακόπηκε την περίοδο της πανδημίας για να επιστρέψει δριμύτερη αμέσως μετά. Το αποτέλεσμα ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με ιατρικές πράξεις και κάποιες φορές ούτε καν με επαγγέλματα υγείας να χειρίζονται πολύπλοκα μηχανήματα ακόμα και για επεμβατικές θεραπείες.

Το 2022 και 2023 η ιδιωτική υγεία της ευζωίας και η αισθητική ιατρική πολλαπλασίασαν τους τζίρους τους με τα μπότοξ, την λιποαναρρόφηση, τις πλαστικές επεμβάσεις και την μεταμόσχευση μαλλιών να γνωρίζουν άνθηση. Μαζί τους όμως ανάλογη άνοδο είχαν και οι καταγγελίες για ιατρικές πράξεις που γίνονταν χωρίς άδεια, σε χώρους ακατάλληλους και από προσωπικό αναρμόδιο.

Ιατρικά μηχανήματα στα χέρια αναρμόδιων

Κάπως έτσι, ξεφύτρωσαν κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρεία που εκχωρούσαν επεμβατικές πράξεις σε αναρμόδιους ή εφοδιάζονταν με μηχανήματα που δεν είχαν καν άδεια για την χρήση τους.

Οι έλεγχοι διαπίστωσαν σοβαρές παρατυπίες, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και λειτουργία παράνομων κέντρων υγείας. Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται δεκάδες υποθέσεις, την ώρα που ασθενείς κινδυνεύουν από επιτήδειους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς καμία εξειδίκευση.

Ήδη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) παραδόθηκε μια λίστα με 153 περιπτώσεις υπηρεσιών υγείας οι οποίες διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίστηκαν από αμφισβητούμενες έως και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες.

Τα «λαβράκια» που έβγαλαν οι έλεγχοι αποτυπώνουν ένα ευρύτερο, εξαιρετικά επικίνδυνο ζήτημα: την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και θεραπειών από πρόσωπα που δεν διαθέτουν ούτε τις απαραίτητες άδειες, ούτε την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση.

Ψυχοθεραπεία… χωρίς ψυχολόγους και «κλινικές» σε διαμερίσματα

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα που προέκυψαν από τις έρευνες, εντοπίστηκαν άτομα τα οποία πραγματοποιούσαν συνεδρίες ψυχοθεραπείας χωρίς να είναι ψυχολόγοι. Παράλληλα, στο φως έχουν έρθει σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία παράνομων κέντρων που στεγάζονται κρυφά σε απλά διαμερίσματα, λειτουργώντας εντελώς εκτός του προβλεπόμενου θεσμικού και υγειονομικού πλαισίου.

Οι περιπτώσεις αυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς συχνά ο πολίτης δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν ο “ειδικός” που τον αναλαμβάνει έχει πράγματι την απαιτούμενη επαγγελματική ιδιότητα.

Το παραθυράκι αλλαγής ΑΦΜ και οι δυσκολίες των ελέγχων

Μιλώντας στην EΡΤ, η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκακού, υπογράμμισε τη σημασία των καταγγελιών από την πλευρά των πολιτών. Όπως εξήγησε, οι επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές αξιοποιούνται στο έπακρο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις που αποκαλύπτουν παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, η διαδικασία εξάρθρωσης αυτών των δικτύων δεν είναι απλή. Όπως επισήμανε, συχνά οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται νομικά κενά: το κλείσιμο μιας παράνομης δομής δεν αποκλείει την επανεμφάνισή της. Οι παραβάτες συνήθως αλλάζουν επωνυμία και αποκτούν νέο ΑΦΜ, δημιουργώντας νέες δυσκολίες και καθυστερήσεις στο έργο των ελεγκτών.