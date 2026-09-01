Καταπέλτης και για τους 22 κατηγορούμενους ήταν σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, αγορεύοντας στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη ,δήλωναν βοσκοτόπια σε νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα με τη διασταύρωση όμως να δείχνει ότι όχι μόνο δεν ανήκαν στους ιδιοκτήτες αλλά ήταν και δημόσια περιουσία.

Εκτός αυτού το ετήσιο μίσθωμα ανερχόταν στην τιμή των 50 ευρώ.

Κατά την αγόρευσή του ο κ. Μουζάκης υποστήριξε ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ικανή να δικαιολογήσει την καταβολή των ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν στις δηλώσεις βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου στις συγκεκριμένες περιοχές ούτε η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.

Ακόμη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έκανε ειδική αναφορά στους πρώτους 16 κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους ανήκαν.

Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο Διονύσης Μουζάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την έκβαση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων αποδεικνύεται πλήρως και ζητώντας την καταδίκη τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Για μία από τις κατηγορούμενους ,αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Δήλωσε ψευδώς προς τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ δήθεν μισθώνει από το φερόμενο ιδιοκτήτη αγροτεμάχια στο Δήμο Καλύμνου, για χρήση ως βοσκοτόπους συνυποβάλλοντας μεταξύ άλλων, ως απαραίτητο δικαιολογητικό το άνευ ημερομηνίας ψευδές κατά περιεχόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης αγροτικών ακινήτων, το οποίο συνετάγη μεταξύ της κατηγορούμενης και του ιδιοκτήτη διάρκειας από 1.01.2019 έως 31.12.2024 ,αντί ετήσιου μισθώματος ποσού 50 ευρώ».

Με αυτό τον τρόπο, για δύο χρόνια, το 2019 και το 2020 εισέπραξε το ποσό των 85.827,62 ευρώ.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.