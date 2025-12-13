Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (13/12) ξεκίνησε η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων από την Κρήτη στην Αθήνα, για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΠΕΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται στο λιμάνι του Πειραιά γύρω στις 6:30 το πρωί της Κυριακής (14/12) με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Νωρίτερα, η κλούβα της ΕΛΑΣ παρέλαβε τους 15 συλληφθέντες από την Κρήτη, με την κατηγορία της συμμετοχής στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου.

Την Κυριακή (13/12), οι 15 θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και από εκεί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τις Αρχάνες, Μύρων Χιλεντζάκης, ενώ στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται στενά συγγενικά του πρόσωπα, καθώς επίσης ένας λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του.

Φωτο / Βίντεο: patris.gr