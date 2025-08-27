Σε διπλωματική ενέργεια προχωρά η Αθήνα απέναντι στην Άγκυρα, εξαιτίας της έντονης παρουσίας τουρκικών αλιευτικών, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να κατατεθεί επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, προς την τουρκική πλευρά.

«Υπάρχει συνεχής προσπάθεια ρύθμισης των θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ο σεβασμός στα ελληνικά χωρικά ύδατα είναι αδιαπραγμάτευτος», τόνισε ο υπουργός, αναφερόμενος στην όλο και συχνότερη παρουσία τουρκικών αλιευτικών (ανεμότρατες) κοντά στα ελληνικά νησιά, ακόμη και σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τις ακτές.

Όπως αποκαλύπτει σχετικό ρεπορτάζ, τα τουρκικά αλιευτικά πλοία συνηθίζουν να κινούνται στα όρια ή και εντός της ελληνικής επικράτειας, κυρίως όταν το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται απασχολημένο σε άλλες αποστολές.

Το φαινόμενο, γνωστό στους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα περιστατικά σε περιοχές όπως οι Αρκιοί και το Αγαθονήσι.

Οι ντόπιοι ψαράδες, καταγγέλλουν ότι οι τουρκικές ανεμότρατες, με μεγάλες δυνατότητες, εισβάλλουν στα ελληνικά ύδατα και καταστρέφουν τον βυθό σε περίοδο, που απαγορεύεται αυστηρά το ψάρεμα, προκειμένου να προστατευθεί η θαλάσσια ζωή και τα αποθέματα.