Γνωστή χορεύτρια και influencer πιάστηκε στο δόκανο της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για διαφήμιση, εταιρείας παράνομου στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με έδρα το Κουρασάο της Καραϊβικής.

Η πασίγνωστη χορεύτρια φέρεται να διαφήμισε σε ιστότοπους που διαχειριζόταν αλλά και σε βίντεο που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράνομες στοιχηματικές εταιρίες. Σε βάρος της αλλά και σε βάρος της αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας,αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την παραπάνω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πιο αναλυτικά, από την ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η κατηγορούμενη, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του παραπάνω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.