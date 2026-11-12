Σκηνές που θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία σε δρόμους της Αμερικής εκτυλίσσονται σε εβδομαδιαία βάση σε ένα ήσυχο, δημόσιο παρκάκι στην οδό Λεβίνου στη Θέρισο του Ηρακλείου, όπου η παιδική αθωότητα της ημέρας δίνει τη θέση της σε έναν άτυπο και επικίνδυνο αγωνιστικό χώρο.

Εκεί που λίγες ώρες νωρίτερα μικρά παιδιά παίζουν αμέριμνα με τους γονείς τους, στήνεται ένα παράνομο υπαίθριο «ρινγκ» πυγμαχίας, με διαιτητή, θεατές, «τσιλιαδόρους» και υπόνοιες ακόμη και για στοιχήματα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και προβληματισμό στους κατοίκους της γειτονιάς.

Πώς στήνονται οι αναμετρήσεις και η «διαφήμιση» στα social media

Σύμφωνα με το cretalive το φαινόμενο φαίνεται πως έχει αποκτήσει πλέον σταθερή δομή και δικό του κοινό:

Πριν από τους αγώνες φέρονται να προηγούνται διαφημιστικές αναρτήσεις στο Facebook, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και να προσέρχονται θεατές.

Οι συμμετέχοντες φορούν γάντια του μποξ και σορτσάκια, μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και ανταλλάσσουν χτυπήματα. Τον χρόνο και την εξέλιξη της αναμέτρησης επιτηρεί πρόσωπο που εκτελεί χρέη διαιτητή μέχρι την ανάδειξη του νικητή.

Όπως καταγράφεται και σε σχετικό οπτικό υλικό, αρκετοί θεατές συγκεντρώνονται περιμετρικά, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας τις μάχες.

«Τσιλιαδόροι» για την ΕΛ.ΑΣ. και ανησυχία στη γειτονιά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι διοργανωτές φέρονται να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προφύλαξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τοποθετούνται «τσιλιαδόροι» περιμετρικά της περιοχής, προκειμένου να επιτηρούν την κίνηση και να ειδοποιούν έγκαιρα τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που πλησιάσει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή, οι περίοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που έχει παγιωθεί μέσα στην κατοικημένη περιοχή, καθώς οι φωνές, η ένταση και ο θόρυβος από τα χτυπήματα διαταράσσουν την ηρεμία της γειτονιάς.