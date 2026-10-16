Ένα πολυμελές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο διεξήγαγε κατ’ επάγγελμα παράνομα τυχερά παιχνίδια και εξαπατούσε συστηματικά τους παίκτες, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό που επέτρεπε στα στελέχη της να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των παιχνιδιών και να επιλέγουν κατά βούληση τους νικητές.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου 2026, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, εκ των οποίων τα 18 αποτελούν μέλη της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένης της διευθυντικής ομάδας) και δύο ήταν πελάτες των καταστημάτων.

Παράλληλα, η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμα 14 άτομα. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους αφορούν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η δομή της οργάνωσης και τα μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με την πολυμηνιαία έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον το 2013, υπό την καθοδήγηση δύο βασικών στελεχών, ηλικίας 55 και 51 ετών. Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα στελεχώθηκε με επιπλέον μέλη, δημιουργώντας ένα ιεραρχημένο σύστημα. Ως προκάλυμμα χρησιμοποιούνταν χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος –κυρίως ίντερνετ καφέ– όπου είχαν εγκατασταθεί οι υπολογιστές για τα παράνομα παίγνια.

Για να αποφεύγουν τους αστυνομικούς ελέγχους, τα μέλη του κυκλώματος εφάρμοζαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας:

– Είχαν διαμορφώσει ειδικά διαχωρισμένους χώρους με ελεγχόμενη είσοδο.

– Χρησιμοποιούσαν «τσιλιαδόρους» εξωτερικά των καταστημάτων.

– Είχαν εγκαταστήσει ειδικό κομβίο κινδύνου (panic button), το οποίο άλλαζε ακαριαία την οθόνη των υπολογιστών όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία της αστυνομίας.

Το «πειραγμένο» λογισμικό και οι διακριτοί ρόλοι

Κεντρικό εργαλείο της απάτης αποτελούσε ένα παράνομο λογισμικό. Μέσω αυτού, η ηγεσία της οργάνωσης παρενέβαινε στους αλγόριθμους τυχαιότητας, ρυθμίζοντας τις αποδόσεις και προκαθορίζοντας ποιοι παίκτες θα κέρδιζαν. Με αυτόν τον τρόπο, οι θαμώνες παραπλανώνταν ως προς τις πραγματικές πιθανότητες νίκης, ενώ το κύκλωμα αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη.

Από την αστυνομική έρευνα αποσαφηνίστηκαν οι επιμέρους ρόλοι των διευθυντικών στελεχών:

Ο 55χρονος αρχηγός: Είχε τον πλήρη συντονισμό, αποφάσιζε για τη στελέχωση, κατένεμε αρμοδιότητες, διαχειριζόταν τα παράνομα έσοδα και επέβλεπε τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Ο 68χρονος υπαρχηγός: Ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση του προσωπικού, τις οικονομικές ροές, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων και την τεχνική υποστήριξη.

Η 51χρονη: Διευκόλυνε τη διακίνηση και την απόκρυψη των χρημάτων, διαθέτοντας τους προσωπικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο 40χρονος υπαρχηγός: Χειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, εκπαίδευε το προσωπικό, επέλυε τεχνικά ζητήματα και, κατόπιν εντολών, παρενέβαινε στις αποδόσεις των παικτών.

Τα υπόλοιπα μέλη εκτελούσαν χρέη επιτήρησης, είσπραξης χρημάτων, πίστωσης πόντων και διαχείρισης των συστημάτων ειδοποίησης.

Αχυράνθρωποι και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, τα αρχηγικά μέλη τοποθετούσαν εικονικούς ιδιοκτήτες («αχυρανθρώπους») στις εταιρείες στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα. Με την τακτική αυτή απέφευγαν την αποσκέπαση της πραγματικής ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα απέφευγαν φορολογικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις.

Η οικονομική έρευνα έδειξε ότι δύο από τα διευθυντικά στελέχη εμφάνιζαν προσωπικές δαπάνες που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα έσοδα από τον τζόγο διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών στοιχηματικών εταιρειών τρίτων προσώπων, προκειμένου να αποκτήσουν νομιμοφανή προέλευση.

Λόγω της μακροχρόνιας δράσης της ομάδας (από το 2013), το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα, οχήματα και κατά τις σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν:

– 61.460 ευρώ και 700 δολάρια ΗΠΑ

– 11 χρυσές λίρες και κοσμήματα

– 4 επιβατικά αυτοκίνητα

– 28 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM

– 61 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, 22 οθόνες, 22 σκληροί δίσκοι, 3 φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ

– 21 κάμερες και 4 καταγραφικά συστήματα

– Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τραπεζικό βιβλιάριο, χειρόγραφες σημειώσεις και παραστατικά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία. Οι δύο πελάτες που συνελήφθησαν εντός των καταστημάτων αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Ακολουθούν φωτογραφίες:

























Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, καθώς και στην εξαπάτηση των παικτών μέσω ειδικού παράνομου λογισμικού, το οποίο τους επέτρεπε να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των παιγνίων και να επιλέγουν ποιοι θα αποκομίσουν κέρδη.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά -20- άτομα, από τα οποία -18- φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά, ενώ -2- συνελήφθησαν ως πελάτες – παίκτες.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος -14- επιπλέον ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά –περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 55 και 51 ετών, τουλάχιστον από το 2013, είχαν συγκροτήσει δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, στην οποία εντάσσονταν σταδιακά και άλλα άτομα. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως ίντερνετ καφέ, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω ειδικού λογισμικού.

Για την αποφυγή εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας, στα καταστήματα είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος και εφαρμοζόταν ελεγχόμενη είσοδος, με την παρουσία ατόμων που εκτελούσαν χρέη «τσιλιαδόρου».

Επιπλέον, είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό κομβίο έκτακτης ανάγκης (panic button), μέσω του οποίου τα μέλη μπορούσαν να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών, όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών, προκειμένου να αποκρύπτεται η διεξαγωγή των παράνομων παιγνίων.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης επιτελούσε το ειδικό παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου τα αρχηγικά μέλη μπορούσαν να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν τους παίκτες που θα κέρδιζαν, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον μηχανισμό τυχαιότητας των παιγνίων. Με τον τρόπο αυτό, οι παίκτες εξαπατούνταν ως προς τις πραγματικές πιθανότητες κέρδους, ενώ η οργάνωση αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη.

Από την έρευνα προέκυψε και ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

55χρονος, φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, αποφασίζοντας για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, ενώ διαχειριζόταν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους. Παράλληλα, έδινε εντολές στους συνεργάτες του και επέβλεπε την εφαρμογή τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που ήταν εγκατεστημένα στα καταστήματα,

68χρονος, ως ένας από τους υπαρχηγούς και έμπιστος συνεργάτης του, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών ροών, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και τη γενικότερη εποπτεία των καταστημάτων,

51χρονη φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση και την απόκρυψη της χρηματικής ροής, παρέχοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα και

40χρονος, επίσης με ρόλο υπαρχηγού, φέρεται να διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, να επιλύει τεχνικά προβλήματα και να εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του. Επιπλέον, παρακολουθούσε τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, παρείχε οδηγίες στους εργαζομένους, διαχειριζόταν από κοινού με τον 68χρονο χρηματικά ποσά που αποκρύπτονταν στους χώρους των καταστημάτων και μπορούσε, κατόπιν οδηγιών του αρχηγού, να επιλέγει συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη.

Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των καταστημάτων, αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, καθήκοντα επιτήρησης, είσπραξης χρημάτων από τους παίκτες, πίστωσης πόντων και διαχείρισης των ηλεκτρονικών συστημάτων και του μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης.

Επιπλέον, ορισμένα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα, χωρίς να αποτελούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους. Η χρήση των προσώπων αυτών, γνωστών ως «αχυρανθρώπων», φέρεται να αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας, στην αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από την παράνομη δραστηριότητα και στην αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, όπως φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές.

Από την παράλληλη οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο από τα αρχηγικά μέλη παρουσίαζαν δαπάνες δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Παράλληλα, προέκυψε ότι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα διαχειρίζονταν και διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων και τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους και την εμφάνισή τους ως νομιμοφανών εσόδων. Η οργανωμένη διαχείριση των χρηματικών ροών, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των καταστημάτων, φέρεται να δυσχέραινε τον εντοπισμό της προέλευσης των χρημάτων και να διευκόλυνε τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της δράσης της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εκτείνεται από το 2013, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει το -1.000.000- ευρώ.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και κατά τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -61.460- ευρώ και -700- δολάρια Η.Π.Α.,

-11- χρυσές λίρες,

-4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα ως μέσο τέλεσης των αδικημάτων και τρία ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων,

-28- κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,

κοσμήματα,

-21- κάμερες,

-22- σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-61- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-22- οθόνες, -22- πληκτρολόγια, -22- ποντίκια,

-3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ,

-4- καταγραφικά συστήματα καμερών,

τραπεζικό βιβλιάριο,

πλήθος φορητών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

καθώς και έγγραφα και παραστατικά.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ δύο από αυτούς, οι οποίοι συνελήφθησαν ως πελάτες – θαμώνες, αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης».