Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης «αδειάζουν» την κλινική στην οποία κατέφυγε ο τραγουδιστής για θεραπεία.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης», έγραψε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και στη συνέχεια τόνισε πως «στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ:

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, χθες, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου σήμερα να ξεκινήσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ένα ιατρείο σαν και αυτό δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε μια τόσο εξειδικευμένη θεραπεία, καθώς φέρει άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου.

«Στέλνουμε ειδική επιτροπή να κάνει ενδελεχή έλεγχο»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης τόνισε πως «συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου από το 2013. Αν εκεί έχουν τοποθετηθεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, είναι παράνομο. Στέλνουμε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη απο τρία άτομα για να κάνουν ενδελεχή έλεγχο».

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη στο Χ:

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Με βάση, λοιπόν, την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του Γιώργου Πατούλη αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προσήχθη ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής κλινικής

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης της Stem Cell Clinic προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας και ανακρίνεται, με σκοπό να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν που σημειώθηκε εντός του ιατρείου του.

Εν τω μεταξύ οι άνδρες της αστυνομίας πήγαν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Επιπλέον, στις έρευνες συμμετέχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αναμένεται να ελεγχθεί η νομιμότητα του ιατρείου αλλά του γιατρού στον οποίο ανήκει. Οι Αρχές θα διερευνήσουν και το εάν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο ή απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη και αν φυσικά είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως τέτοιες θεραπείες δεν μπορούν να διενεργηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία, κάτι που σημαίνει πως η έρευνα της Αστυνομίας επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα.

Στη συνέχεια αναμένεται να ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι όσοι εμπλέκονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη ανακρίνονται από την Ασφάλεια.

Το χρονικό του θανάτου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell η οποία βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και εξειδικεύεται θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Το περιστατικό της ανακοπής σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά συνέβη εντός του ιδιωτικού ιατρείου και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Στο σημείο αρχικά έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, επί μία ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, δίχως αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως απαντήσεις αναμένεται να δώσει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σημειώνεται πως η «Ζούγκλα» ήρθε σε επικοινωνία με τον παθολόγο που είναι επικεφαλής της Stem Cell Clinic, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό.