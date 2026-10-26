Σε απεργιακό κλοιό εισέρχονται τα κυριότερα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, καθώς συντονίζονται κινητοποιήσεις λιμενεργατών και ναυτεργατικών σωματείων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η ασφάλεια των πληρωμάτων σε εμπόλεμες ζώνες, η υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών, καθώς και η άρνηση χρήσης των εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στάση εργασίας στα λιμάνια από την ΟΜΥΛΕ

Τρίωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00, προκήρυξε ομόφωνα η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο. Η απόφαση αφορά το σύνολο των μελών της Ομοσπονδίας και αναδεικνύει τις σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στις θέσεις εργασίας, την ανάγκη διασφάλισης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απεμπλοκή των λιμανιών από πολεμικές δράσεις.

Κομβικό αίτημα της ΟΜΥΛΕ αποτελεί η άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους λιμένες, με ιδιαίτερη έμφαση στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, όπου η προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση έχει λήξει από τις 31 Ιουλίου 2026. Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων, την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις λειτουργίας του ΟΛΠ.

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω 24ωρης απεργίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την ίδια ημέρα η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ). Ως αποτέλεσμα, κανένα πλοίο δεν αναμένεται να αποπλεύσει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και της γραμμής Ρίου–Αντιρρίου.

Οι ενώσεις ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της αναγνώρισης των επικίνδυνων θαλάσσιων περασμάτων ως εμπόλεμων ζωνών για την προστασία των πληρωμάτων. Διεκδικούν παράλληλα ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων με μισθολογικές αυξήσεις 12%, αναβάθμιση των οργανικών συνθέσεων, ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, καθώς και καθιέρωση 35ώρου με επτάωρη ημερήσια εργασία σε πενθήμερη βάση.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ υπογραμμίζει την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, σημειώνοντας ότι μόνο τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου καταγράφηκαν 28 χτυπήματα στον Περσικό Κόλπο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα οι επιθέσεις ανέρχονται σε 570 με τραγικό απολογισμό 40 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες ναυτικούς.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλει ότι ο πληθωρισμός εξανέμισε τις αυξήσεις της διετούς σύμβασης ήδη από τον πρώτο χρόνο, οδηγώντας σε δραστική μείωση του πραγματικού εισοδήματος των ναυτικών.

Παμπειραϊκή κινητοποίηση

Στον χορό των κινητοποιήσεων συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά με 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, ενταγμένη στη Διεθνή Ημέρα Δράσης εργαζομένων σε περισσότερα από 100 λιμάνια διεθνώς. Τα βασικά αιτήματα επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών και στην άρνηση μετατροπής των εμπορικών υποδομών σε ορμητήρια πολεμικών συγκρούσεων.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και των ναυτεργατικών σωματείων έχει οριστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Νωρίτερα, στις 9:15, η ΠΕΝΕΝ πραγματοποιεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Τριάδας, απέναντι από το κτίριο του ΝΑΤ.