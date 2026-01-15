Στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, με ανοιχτούς δρόμους και σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση και να συζητηθούν λύσεις για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αποφάσισαν να καθίσουν οι αγρότες των 62 μπλόκων.

Η απόφαση ελήφθη χθες στην πανελλαδική τους συνάντηση στον Παλαμά της Καρδίτσας και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα είτε την Παρασκευή (16/1), είτε τη Δευτέρα (19/1).

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα, και πρότειναν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν πέντε παρατηρητές.

Από την κυβέρνηση, πάντως, αποσαφηνίζουν ότι ισχύουν και οι τρεις προϋποθέσεις που έχoυν τεθεί εξ αρχής: δηλαδή να υπάρουν ανοιχτοί δρόμοι, αναλογική αντιπροσώπευση αλλά και να αποκλειστούν από τη συνάντηση πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση μέσα στη μέρα αναμένεται να οριστικοποιηθεί το ραντεβού για την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο θα ανακοινωθεί ή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.